LIVE – Sciabola femminile a squadre scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Latestualedegli incontri dellaalle alledi. Il quartetto azzurro, formato da Michela Battiston, Michela Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi non ha brillato nell’individuale, e dunque non parte certo con i favori del pronostico nella prova a. Letrici azzurre esordiranno contro l’Ucraina nei quarti di finale della rassegna a cinque cerchi. L’appuntamento è alle ore 13.00 di sabato 3 agosto con i quarti, mentre le eventuali semifinali sono in programma alle 15.20, con Sportface.it che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale degli assalti delle azzurre. COME SEGUIRE IN TV REGOLAMENTOIL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNOITALIA-UCRAINA 9-11 13.13 – In pedana adesso Mormile e Komashchuk. 13.