Incentivare la lettura Alla biblioteca Merini arriva ’Passalibro’

(Di sabato 3 agosto 2024) A Barberino Tavarnelle i libri scolastici vivono una nuova vita grazie al "passalibro, liberi di donareliberi di ricevere", scambio virtuoso per il riuso che si tiene tra gli scaffali dellacomunale "Alda" di Barberino. L’iniziativa è proposta dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori e del Comune di Barberino Tavarnelle. Iniziativa che torna anche quest’anno per agevolare il riuso dei libri di testo creando l’incontro tra le famiglie che donano e gli studenti che sono pronti a ricevere i volumi ai quali riservare una seconda vita. Il servizio offre l’opportunità di effettuare uno scambio no profit, senza acquisti né vendite, di libri usati purché in buono stato.