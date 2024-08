Il Napoli non riesce a vendere Osimhen e stasera Victor può andare in panchina col Girona

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilnonpuòincol. È quel che scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina. La sorpresa che non ti aspetti. Perché finora il menu calcistico di– tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro – è stato sempre lo stesso: si è sempre allenato prediligendo la parte atletica, ma senza mai giocare le partitelle in modo da evitare contrasti e possibili infortuni. Ma ieri qualcosa è cambiato: è stato protagonista in tarda mattinata sfidando i difensori (Buongiorno su tutti) e nel pomeriggio si è registrata la vera svolta.è stato schierato da Antonio Conte nella sfida in famiglia: ha giocato nella squadra delle alternative, assieme a Simeone e Ngonge.