Il fratello dell’infame | storia di Roberto Peci fucilato in piazza da innocente dalle Br

(Di sabato 3 agosto 2024) Ha ragione Rita Dalla Chiesa quando ricorda che, ucciso il 3 agosto di 43 anni fa, rappresenta una di quelle vergogne italiane finite nell’oblio, nonostante la cruenta esecuzione di unche voleva fare il calciatore e che aveva la sola colpa di essere ildell'”infame”, quel Patrizio che fu il delatore per eccellenza del gruppo e che fece smantellare, con le sue dichiarazioni, le Brigate Rosse. Undici colpi al muro, come un criminale di guerrafu assassinato il 3 agosto 1981. Giovanni Senzani, l’allora capo delle Br, fotografò il momento dell’esecuzione, avvenuta con 11 colpi di mitra, in un casolare abbandonato nella campagna romana, in via Fosso dello Statuario.