Generazione Fumetto | al via le riprese del documentario sui fumettisti italiani prodotto da Valmyn

(Di sabato 3 agosto 2024) Per tutti gli amanti dei fumetti e, soprattutto, per chi non lo è ma è curioso di approfondire questo medium, segnaliamo cheDistribuzioni sta producendo un, in uscita prossimamente al cinema, dal titolo. Lesi stanno attualmente svolgendo ad opera del regista Omar Rashid e si focalizzeranno in una serie di interviste e approfondimenti sui maggioridegli ultimi anni, tra cui Zerocalcare, Mirka Andolfo e Sara Pichelli. Ilvuole raccontare un mondo, quello del, che negli ultimi 10 anni è editorialmente esploso ed è diventato da arte minore a fenomeno in ascesa e mainstream fatto di immagini e testo, semplice e complesso allo stesso tempo.