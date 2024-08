Fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica Teramo tre bagnanti ferite | una è grave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Unè caduto su unaad) e alcunisono rimasti feriti. È tutto avvenuto sabato stamattina intorno a mezzogiornocosta sud albense, tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, sanitari e polizia. Dalle prime informazioni i feriti sarebbero tre donne, una in condizioni più gravi. Ilavrebbe infatti colpito una donna francese di circa 60 anni e due italiane di circa 40 anni. Proprio una delle due 40enni era incosciente quando è stata soccorsa ed è stata trasportata in elicottero, insieme a un’altra delle due, in ospedale a. L'articolodi), tre: una èproviene da Il Fatto Quotidiano.