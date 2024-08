Con l’ombrellone nel cantiere a Ferrara | Così evitiamo i colpi di calore Ultimi ritocchi a Piazzale Medaglie d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Mancano le ultime ‘tessere’ poi la pavimentazione nelsarà terminata. Addio disagi al volante, uno scorcio storico riconquista la sua identità in quella prospettivacaratteristica. “Avremmo già finito, la pioggia ha rallentato i lavori, la resina deve asciugarsi. Ma ormai vediamo il traguardo”, Umberto Baraldi, titolare di Eurotech, indica il cartello. ‘Due passi in centro,ancora più bella’, si legge. In alto lo sfondo azzurro, diafano. Un po’ come il cielo che dopo la pioggia dell’altra sera è tornato incandescente, appena qualche grado sotto i 38 fissi da alcuni giorni. Con punte di 40 sotto quella cappa d’afa che arroventa tubi, reti e transenne.