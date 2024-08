Camere d’albergo infestate? Non è sempre una brutta notizia | Esistono coinquilini tollerabili addirittura con benefici diretti e indiretti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Dimenticate Indiana Jones e James Bond: la possibilità di trovare nella cameratemibili rettili o ragni formato XXL sono quasi inesistenti, perlomeno alle nostre latitudini. E se i viaggi ai tropici, soprattutto in alloggi nella foresta, richiedono un po’ di adattamento, quelli in zone temperate sono, solitamente, molto più tranquilli. Prima, la buona: non sono noti casi di morti in hotel per animali insinuatisi nelle; le cause sono invece naturali o attribuibili a omicidi o suicidi – di recente, in un hotel di lusso a Bangkok sono state trovate sei persone uccise dal cianuro. Qualche volta, può però capitare di trovare in camera ospiti non invitati.