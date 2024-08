Annulla tutto Raul Bova ricoverato d’urgenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Raoulha annunciato che non parteciperà al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. In un video messaggio condiviso sui social, l’attore ha spiegato le ragioni della sua assenza, sottolineando che si è trattato di una scelta inevitabile dovuta a imprevisti medici. “Intervento anticipato, ma non sono in una situazione grave” Raoulha rassicurato i suoi fan, dichiarando che l’operazione, effettuata presso il Gemelli di Roma, era inizialmente programmata per dopo il festival ma è stata anticipata a causa di imprevisti. “Sono molto dispiaciuto perché sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare e fare dei bagni nel mio mare della Calabria”, ha detto l’attore. Nonostante la delusione per non poter presentare il suo documentario sulla Siria,ha promesso di recuperare l’appuntamento il prossimo anno.