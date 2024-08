Allagamenti i cittadini chiedono più controlli e pulizie fognarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Si è tenuta una riunione convocata dal Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini, con idi Osimo Stazione l’altra sera, colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi che hanno causatoimmediati a negozi, case e locali. Molti residenti hanno partecipato all’incontro, esprimendo la loro amarezza per i nuovie i danni subiti, ma proponendo anche suggerimenti per evitare che tali eventi si ripetano in futuro. In particolare, sono stati richiesti interventi immediati come il coinvolgimento delle forze dell’ordine per la deviazione del traffico, la pulizia costante delle fogne, il controllo delle aree a monte della frazione, e naturalmente l’ampliamento del sistema fognario di Osimo Stazione.