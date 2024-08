Ultima Generazione | superati i 20 000 euro di donazioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024), Roma: Gli italiani riconoscono il valore della resistenza civile Roma, 1 agosto 2024 – In poco più di venti giorni, la campagna raccolta fondi di, ha raggiunto l’obiettivo dei 20000, grazie alla generosità di tante persone che in Italia riconoscono le ragioni e le forme della nostra resistenza civile nonviolenta. Abbiamo lanciato la raccolta fondi con una somma relativamente piccola rispetto alla quantità di lavoro svolto dae alle sfide in cui andiamo in contro. La risposta ricevuta in così poco tempo è un risultato che vogliamo celebrare ringraziando tutti queli che anche con un piccolo impegno economico hanno voluto sostenerci, e continueranno a farlo in seguito.