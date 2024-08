Traffico Roma del 02-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione studio Maria Barbara Taormina sul grande raccordo anulare rallentamenti in tratti saltuari lungo la carreggiata esterna al momento brevi con È tra la Laura dell’Argentina e allo svincolo di Ciampino qui a causa di lavori Siete in coda sulla tangenziale est 3 via dei Campi Sportivi via Salaria in direzione di San Giovanni a seguito dell’incendio dei giorni scorsi nei pressi della giudiziaria di Piazzale Clodio chiusi ancora i viali del Cavaliere di Vittorio Veneto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divieto di circolazione anche sulle vie Varisco Romeo sulle vie Romeo Romei e Giovanni Bausan per il pellegrinaggio internazionale dei ministranti migliaia i fedeli attivati da tutto il mondo in corso la celebrazione presso la Basilica di San Paolo fuori le mura che secondo è prevista alle ore 18 modifiche in tutta l’aria circostante per i dettagli di ...