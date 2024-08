Traffico Roma del 02-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto lungo la carreggiata esterna del gra rallentamenti e code tra Ardeatina e Casilina interna breve di lentamente tra cassie ABS Salaria sulla tangenziale si rallenta per lavori tra Corso Francia e Salaria in direzione San Giovanni sulla stessa tangenziale ricordiamo che fino al 19 agosto è attiva la chiusura del tratto di sopraelevata tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico per lavori su Corso Francia riduzione di carreggiata tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle due direzioni possibili rallentamenti dopo il grave incendio dei giorni scorsi pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio restano chiusi ali viali dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divieto di circolazione anche sulle vie Varisco Romeo Romei e Giovanni Bausan per il ...