Tra Cubismo ed Espressionismo le opere bizzarre di Ta Byrne quando la distorsione della realtà diviene punto di vista eccentrico sulla vita

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alcuni artisti hanno bisogno di fuoriuscire dagli schemi predefiniti perché tutto ciò che vedono non è sufficiente per esprimere il loro approccio osservativo a quanto appartiene alla quotidianità e che ha bisogno di tradursi in linguaggio stilistico; in questi casi dunque andare oltre l’ordinarioquasi un imperativo imprescindibile poiché è solo attraverso quel passaggio verso un immaginario o unavisiva che il creativo riesce a dare la vera visione del suo pensiero, svelando un approccio allafuori dal comune ma in grado di coinvolgere e sorprendere l’osservatore. La protagonista di oggi elabora una cifra stilistica in cui mescola influenze degli stili più rivoluzionari e sperimentali del passato aggiornandoli alla contemporaneità e adeguandoli al suo personale sentire.