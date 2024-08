Tentano truffa del falso incidente ma anziana non ci casca | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ancora unaad una, ancora il raggiro del. Stavolta però la vittima ha mantenuto la calma ed ha chiamato il figlio che stava benissimo e ha allertato i carabinieri di Perugia che sono intervenuti intercettando quattro donne che hanno preso il pacchetto dell’pensando ci fossero i soldi chiesti per “risarcire” l’stradale nel quale sarebbe stata coinvolta la figlia. Letrici si sono però trovate a loro volta “fregate”. Il pacchetto infatti era vuoto: niente soldi, né gioielli ma un biglietto di sola andata per un arresto in flagranza. Le tretrici di 49, 28 e 21 anni e un 29enne, tutti di origine campana con precedenti specifici sono stati arrestati dai carabinieri e ora dovranno rispondere diin concorso ad una. Aggiornamento ore 11.