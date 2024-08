Roma | cadavere trovato sulla linea ferroviaria Vigna Clara-San Pietro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) CRONACA DI– Rinvenuto il corpo di un uomo tra i 25 e i 30 anni, indagini in corso. Alle 11:30 di questa mattina, un operaio delle ferrovie haildi un uomo lungo la massicciata dellatrae San. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, appartiene a un uomo di età apparente tra i 25 e i 30 anni, non ancora identificato. Gli agenti della Poliziae la Polizia Scientifica sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo le prime analisi, lo stato delesclude l’ipotesi di un investimento da parte di un treno. Tuttavia, le indagini sono in corso per stabilire le cause della morte e per identificare l’uomo, nonché eventuali responsabili.