Mille stella in ascesa dell’indie pop italiano E poi c’è Pietro | lo smartphone che gira per i concerti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano – Elisa Pucci voce e chitarra dei Moseek, protagonisti di X Factor nel 2015. Elisa Pucci cantante solista col nome d’arte di, “ma le canzoni le scrivo con il mio migliore amico Davide Malvi”.è il nome di uno dei progetti musicali più interessanti nel panorama indie pop. Elisa, come sei cambiata dai Moseek a? “Sono sempre io, però mi sento molto cambiata dai tempi di X Factor. Prima ero io a scrivere, in solitaria. Adesso con Davide Malvi, noto come ‘Umberto Primo’ sui social. Prima usavo la lingua inglese come coperta di Linus e cercavo di plasmare la musica con il testo. Era più per un piacere edonistico che per l’intenzione di comunicare qualcosa. Adesso è il contrario: devo comunicare, dico che questa sono io e ho necessità di farlo sapere agli altri. Non metto più barriere né filtri. Non mi stiro più i capelli.