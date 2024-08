Meloni vede i vertici del Cio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 agosto 2024)del Cio, al centro degli argomenti anche il caso Khelif. Bach: ‘Faremo chiarezza’ “E’stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per ‘dare il benvenuto’ allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale”. A dirlo, all’ANSA, è stato il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine dell’incontro con la premier Giorgiaa Parigi. “Condividiamo punti di vista e siamo d’accordo sul chiarire e migliorare il background scientifico di cui abbiamo parlato”, ha chiarito. Aggiornamento ore 7.04.