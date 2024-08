LIVE – Tiro a volo maschile | qualificazioni skeet con Rossetti e Cassandro Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ile latestuale dellemaschili diper ilalledi. In pedana ci sono i due azzurri Gabrielee Tammarocon l’obiettivo di iniziare col piede giusto la prima delle due giornate del turno preliminare in vista di un pass per la finale che assegna le medaglie. Appuntamento a partire dalle 9.30 di venerdì 2 agosto, su Sportface.it potrete restare aggiornati conscritta, cronaca e dichiarazioni dei protagonisti. COME SEGUIRLI IN TV REGOLAMENTOCALENDARIOIL MEDAGLIERE DIGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLEDI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE08:58 – Ricordiamo che solamente sei tiratori riusciranno a conquistare un posto in finale.