K Thuram non si sbilancia | Sfido Marcus? Ancora presto! Juventus un sogno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Khéphrenha raggiunto il fratelloin Serie A. I due, rispettivamente allae all’Inter, saranno rivali. Il bianconero ne parla nel corso della presentazione ufficiale. SFIDA – Khéphrensi racconta nella prima conferenza stampa ufficiale da calciatore della. Sui canali del club bianconero il francese racconta le sue sensazioni: «Mio papà mi ha detto che laè la più grande squadra squadra d’Italia. Per lui è proprio la più grande del mondo. Quindi mi ha detto di approfittare di ogni momento che avrò la fortuna di passare qui, in questo club, che non soltanto come staff ma anche come dirigenza è uno dei migliori del mondo. Per me sarà l’occasione di apprendimento enorme e anche di crescita, sia come persona che come giocatore. Se ho lanciato la sfida a mio fratello? La stagione non èiniziata, vediamo come andrà».