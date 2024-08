Intesa totale con Lukaku | vuole solo il Napoli accordo per un triennale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilcon Romeluha raggiunto un’sotto ogni punto di vista: il centravanti belga dovrebbe firmare unRomeluè il prescelto delper sostituire Victor Osimhen. Andrà ceduto ovviamente prima il centravanti nigeriano e poi sarà possibile tentare l’affondo con il Chelsea per l’ex Inter e Roma. L’con i Blues, che vogliono almeno 35 milioni di euro, non c’è., però, sta spingendo oltremodo per vestire la maglia dele ha già rifiutato l’offerta dell’Aston Villa, che aveva raggiunto un’massima con il Chelsea. Antonio Conte è impaziente di avere il suo nuovo centravanti, anche perché oggi Osimhen viene sistematicamente escluso dalle amichevoli. Perché ilnon può rischiare che si faccia male in una fase così delicata.