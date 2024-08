Gaetano-Napoli si complica l’addio | distanza e problemi sulla formula con il Cagliari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il mercato delin uscita vive alcune problematiche. Una della situazioni più particolari riguarda Gianluca. In casala dirigenza azzurra lavora sia in entrata che in uscita e l’obiettivo del club è consegnare a Conte una squadra pronta per l’inizio di stagione, le prime sfide ufficiali tra campionato e coppa Italia. Una delle priorità della società partenopea è vendere i giocatori in uscita, coloro che non rientrano nel progetto di Antonio Conte. Tra questi c’è sicuramente Gianlucache, nonostante qualche buona prova nel precampionato, non sembra idoneo per il 3-4-2-1 di Conte e il tecnico avrebbe richiesto giocatori con altre caratteristiche.