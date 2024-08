Deadpool & Wolverine | il regista condivide uno scatto di Logan che affronta SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024): ilunodicheLe fughe di notizie susi susseguono da un po’ di tempo a questa parte, e ci sono effettivamente alcuni screenshot/clip di qualità decente in circolazione, alcuni dei quali sono stati condivisi dallo stessodel film Shawn Levy sui social media. L’ultimo suo post evidenzia una scena all’inizio del film, quando Wade Wilson (Ryan Reynolds) sta cercando nel Multiverso una variante die si imbatte incon il suo costume marrone (che, va notato, alcuni fan preferiscono a quello giallo e blu) proprio mentre sta per combattere con Hulk. Non li vediamo combattere, ma c’è un’inquadratura impressionante diche sfodera i suoi artigli con il Golia Verde che si riflette nelle lame di adamantio.