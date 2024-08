Daniela trovata morta in casa | sul corpo lesioni sospette…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) A Modena, in via Vignolese, un tragico ritrovamento getta un’ombra di mistero e dolore sulla comunità. La 58enneVenturelli è statanella sua abitazione, in condizioni di estremo degrado. Il suogiaceva sul letto da giorni, in avanzato stato di decomposizione e consospette. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino,soffriva di alcune patologie, ma questo non basta a spiegare le circostanze inquietanti della sua morte. L’allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 1° agosto, quando il figlio della vittima, che vive al piano di sotto della stessa palazzina, ha chiamato le forze dell’ordine. La scena che si sono trovati di fronte gli agenti era raccapricciante: l’abitazione circondata da immondizia e rifiuti, ildella donna in un letto di sofferenza e solitudine.