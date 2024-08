Andrea Preti a La Talpa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ecco il primo nome “last minute”. Pochi giorni fa, vi svelavamo di alcune defezioni nel cast de La4 (in primis Nicola Ventola) ed oggi vi sveliamo le prime contromosse. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un nuovo ‘vip’ pronto ad essere arruolato per il reality show di Canale 5. Si tratta di. Chi è, concorrente de La2024 L’attore, 36 enne, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2016 (sponda Isla Desnuda) e da allora in televisione si è visto pochissimo preferendo ruoli d’attore mentre il suo nome compariva sui giornali di gossip. E’ stato infatti legato sentimentalmente a Claudia Gerini mentre sono recentissime le foto del settimanale Chi che lo ritraggono in compagnia di Venus Williams. Da poco si sarebbe lasciato con un’altra tennista Susanna Giovanardi mentre a poco più di 10 anni fa risale la storia con Flavia Pennetta.