Volgarissima e orrenda Teresanna Pugliese sommersa dalle critiche Ma lei replica | Mi sento libera di indossare qualsiasi cosa

(Di giovedì 1 agosto 2024) Presto mamma, per la seconda volta. Dopo la nascita del primo figlio, Francesco, avuto nel 2015 dal matrimonio con Giovanni Gentile, entrambi hanno annunciato il nuovo arrivo in famiglia. E per il suo compleanno,ha voluto festeggiare gli anni e la gravidanza. L’ex volto di Uomini e Donne, però, è stata il bersaglio delle ferocidel web per aver messo in mostra il suo pancione. “”, “l’esibizione della pancia non mi piace”, “disgusto totale”, questi sono solo alcuni dei commenti cheha ricevuto sotto ai suoi post. Una tempesta d’odio dalla violenza inaudita per aver indossato un paio di pantaloncini e una maglia che lasciava scoperto il pancione. E la donna non ha voluto mostrarsi indifferente. Anzi. Ha scelto dire, pur mantenendo un tono cordiale ma fermo e deciso.