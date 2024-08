Serie A Enilive 2024-2025 DAZN su tivùsat | promo 2 mesi gratis del canale satellitare

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre l’estate avanza, il mondo del calcio si anima in vista della nuova stagione diA. Con il campionatopronto a prendere il via il 17 agosto, le squadre sono già al lavoro per prepararsi al meglio attraverso unadi amichevoli pre-campionato. Ma quest’anno, l’emozione va oltre il terreno di gioco.La vera rivoluzione si consuma sugli schermi di milioni di tifosi, grazie alla partnership rinnovata e potenziata tra. La collaborazione segna un punto di svolta nella fruizione del calcio italiano, portando tutte le dieci partite di ogni giornata disui canali della piattaformasi apprestano a scrivere un nuovo capitolo nella storia della trasmissione sportiva in Italia.