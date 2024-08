Senna ‘ritorna’ all’Autodromo di Imola | la mostra arriva dentro al museo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Lafotografica ‘Magic Ayrton/ 1994-2024’in Autodromo. L’apprezzato percorso espositivo che da marzo a giugno ha animato il quadriportico delSan Domenico, in occasione del trentennale della scomparsa del campione brasiliano (1° maggio), sarà di nuovo visitabile da lunedì 5 agosto a domenica 15 settembre. E per l’occasione verrà ospitato appunto dalChecco Costa, all’ingresso del circuito. Lasarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 18. Chiusura straordinaria dal 22 al 25 agosto. Biglietti: intero 8 euro; ridotto ragazzi da 10 a 16 anni: 5 euro; ridotto residenti Con.Ami 5 euro; ingresso gratuito sotto i 10 anni. Si tratta, come ormai noto, di un percorso in 94 immagini rigorosamente in bianco e nero, colte dall’obiettivo dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari.