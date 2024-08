Scout 17enni smarriti Per ritrovarli l’intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ad entrambi i gruppi era stata consegnata una mappa cartografica per capire come orientarsi: le due squadre, composte da quattro giovani, tutti di circa 17 anni, si erano quindi divise. L’indicazione era quella di utilizzare il cellulare solo in caso di emergenza. E’ quanto ha fatto il primo gruppo, temendo di essersi perso. Quando però è stato il momento di individuare il secondo gruppo, non trovandolo, è scattato l’allarme. Sono stati individuati e riportati alla base daidel, ieri mattina, i giovaniprovenienti da Milano che si erano avventurati martedì notte sulle colline modenesi per seguire il percorso disegnato dai loro capi. Non riuscendo a tornare indietro, i giovani si erano accampati per la notte e ieri mattina sono stati intercettati dalla squadra deideldi Vignola, coadiuvata dall’elicottero Drago del Reparto Volo di Bologna.