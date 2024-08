Sant’Anastasia bimbo cade da balcone | è grave

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma a, nel Napoletano. Un bambino di 5 anni è caduto da un, le sue condizioni sono giudicate gravi. Il piccolo si trovava in un appartamento di via Donizetti. Soccorso da un'ambulanza, lo hanno condotto all'ospedale Santobono di Napoli, scortato da una gazzella dei carabinieri. Il paziente è in codice rosso. Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento. I militari dell'Arma sono sul posto e stanno effettuando i rilievi del caso.