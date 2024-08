Parigi 2024 Quadarella sui social | La delusione fa male ma mollare adesso sarebbe stupido

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Ci sono giorni in cui dare il massimo non basta. Ieri è stato uno di quelli.. lafamada stupidi.. grazie per i messaggi di incoraggiamento! Vi leggo tutti e siete in tantissimi! Ci vediamo domani per le batterie degli 800!”. Con questo post, corredato da un quadrifoglio portafortuna, Simonaha voluto ringraziare tutti per il supporto dopo ladel quarto posto nella finale dei 1500 alle Olimpiadi diin cui era assolutamente alla portata per lei una medaglia. La fuoriclasse delle lunghe distanze azzurra può comunque riprovarci negli 800 a partire da domani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da simona(@simonaasui: “Lafa, ma” SportFace.