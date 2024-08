Parigi 2024 pallanuoto il Settebello vince ai rigori | battuto il Montenegro 11-9

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilbatte aiil11-9 (8-8 nei minuti regolamentari) e sale in vetta a 8 punti (come la Grecia) nel girone A del torneo maschile dialle Olimpiadi di. All’Aquatics Centre regna l’equilibrio dall’inizio alla fine con ogni periodo chiuso in parità (2-2, 4-4, 7-7, 8-8). Ilsfrutta la prima superiorità con Radovic, ma l’Italia risponde subito con un rigore di Fondelli. Il primo vantaggio azzurro porta la firma di Echenique, mentre Del Lungo si mette in mostra con una grande parata su Matkovic. Ilperò è nel vivo del gioco e sfrutta un’altra superiorità (2-2), a differenza degli azzurri che sprecano le uniche due situazioni di uomo in più a disposizione.