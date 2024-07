Pagelle nuoto Olimpiadi 2024 | Quadarella la maledizione continua Ceccon e i 200 | un amore che può sbocciare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)Simona5 – Una. Sembrava tutto apparecchiato per la seconda medaglia olimpica della mezzofondista romana nella gara prediletta e invece niente. Kirpichnikova fa saltare il banco con una gara meravigliosa su ritmi elevatissimi e l’attesa per il calo della francese si trasforma in incubo per. Il podio si decide in volata per Gose che, a differenza di Doha, ne ha di più nel finale e infligge ala seconda delusione cocente. Stavolta lettura non perfetta per la romana che avrebbe coimunque avuto bisogno di personale e record italiano per salire sul podio. Alberto Razzetti 6.5 – Il coraggio non gli manca. per 170 metri resta sulla linea del quarto posto, con i primi tre che volavano su tempi per lui irraggiungibili. Paga nel finale la scelta coraggiosa ma va bene così.