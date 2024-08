NM Live | Napoli Osimhen ed un piano B previsto dal Club ADL ha in mente tre regali per la sua squadra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Petrazzuolo: ”De Laurentiis potrebbe farsi qualche regalo, ma c’è prima da cedere alcuni componenti come Gaetano e Cajuste, oltre che capire la situazione riguardante. I treche ADL potrebbe farsi sono Lukaku, Brescianini e Gilmour” NM– Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Stefan Schwoch, Mimmo Malfitano, Massimo Agostini ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo