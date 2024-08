Mezzano | Buongiorno al Napoli? Scelta professionale Vanoli? Torino la piazza giusta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024): “Quella di, bisogna sfruttare le occasioni quando capitano.la” Luca, ex calciatore, tra le tante, di Inter, Brescia, Reggina, Treviso, Triestina e soprattutto, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni della testata News.Superscommesse.it. Fortemente legato al club granata, con cui ha giocato quasi 150 partite tra tutte le competizioni, in questo estrattoha parlato dell’addio di, del nuovo tecnicoe dei suoi obiettivi professionali.al, come post Juric, intriga molti tifosi e addetti ai lavori. Da allenatore, pensi che farà bene in granata?“Si tratta di un allenatore emergente, che arriva da una bella promozione col Venezia: vincere non è mai facile, quindi ha dimostrato sul campo di essere un tecnico con dei valori e con dei concetti importanti.