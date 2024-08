Loris Karius cerca disperatamente squadra in Italia | vuole vivere vicino a Diletta Leotta Contatti col Milan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si propone,. Per due ragioni: la prima, per proseguire una carriera che nonancora concludere. Ma poi c’è anche la questione familiare:avvicinarsi alla moglie,, e alla figlia, Aria. Per questo ha chiesto agli agenti (e la novità è che a rappresentarlo è Claudio Marchisio) di dare priorità all’. Ma le proposte per ora mancano. In generale. Parabola discendente Che la carriera di, dopo la parentesi al Liverpool, abbia preso una china discendente è chiaro. Gli errori tra i pali sono stati evidenti e la fatica a imporsi nel calcio che conta è stata tantissima. Con sforzi che non hanno ripagato. Basta vedere gli ultimi due anni in Premier, con il Newcastle che l’ha ingaggiato dopo l’esperienza da comprimario di una stagione all’Union Berlino in Bundesliga. In totale, su 24 mesi di contratto, il tedesco ha giocato due partite.