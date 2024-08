LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | alle 11 50 le fiorettiste affrontano l’Egitto ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta testuale della sesta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Oggi è il grande giorno, quello dove l'Italia vuole l'assoluto riscatto nella prova a squadre di fioretto femminile. Il Dream Team è nettamente favorito per la medaglia d'oro, ma bisognerà tirare fuori la miglior versione per non incappare in una seconda delusione. Dopo le zero medaglie della prova individuale tornano in pedana le ragazze del CT Stefano Cerioni, con un solo obiettivo in testa. Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi saranno le titolari, con a completare il quartetto Francesca Palumbo.