Le nostre vetrine | una luce nella notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dicevamo, non solo centro anche provincia e zone periferiche e non del centro. È il caso di Massimo Albanelli, proprietario di ‘Gianni Due’ in via Andrea Costa 100 a Pianoro e tra coloro che hanno deciso di aderire all’iniziativa di Confcommercio Ascom. Albanelli, anche lei fa parte dei trecentosessantaquattro. "La definirei una natura evoluzione di quello che è la funzione sociale del negozio nel Paese, tanto più checittà eperiferia di Bologna. Diventiamo punto di aggregazione e socialità verso quale ci si rivolge e si aiuta chi sta male o ha problemi. Per noi deve diventare una cosa naturale entrare qui". Qualcuno ha avuto bisogno durante la campagna? "Fortunatamente no. In passato, però, ci sono stati incidenti e malori fuori il negozio. Quello che ho notato è sempre stata la paura". Anche di? "Soprattutto di