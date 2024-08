Inchiesta Venezia Riesame lascia in carcere Boraso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Resta in custodia cautelare inl'ex assessore comunale Renato, accusato di corruzione nell'di, mentre va ai domiciliari l'imprenditore Fabrizio Ormenese. Sono le decisioni del Tribunale delsulle istanze presentate dai due principali indagati - gli unici finiti in- nell'che si è abbattuta sul Comune di. Oltre che per, ilha rigettate le istanze di revisione delle misure anche per altri due indagati ai domiciliari, Marco Rossini e Matteo Volpato. Annullata invece, con remissione in libertà, la misura per la dirigente della Ive, Alessandra Bolognin.