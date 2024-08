Inchiesta Liguria la procura di Genova accorda la revoca dei domiciliari a Toti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) La situazione legale di Giovanni, ex presidente della Regione, è a un punto di svolta decisivo. Dopo le sue recenti dimissioni, la possibilità che venganoti gli arrestiappare sempre più concreta. La decisione finale sarà presa dal giudice per l’udienza preliminare, Paola Faggioni, entro il 2 agosto. Questo processo ha attirato molta attenzione, sia a livello regionale che nazionale, per le sue potenziali implicazioni politiche e legali. Lasupporta ladella misura cautelare Dopo quasi tre mesi di arresti, Giovanniè vicino a riacquistare la libertà. A meno di una settimana dalle sue dimissioni, l’ex presidente della Regionepotrebbe essere rilasciato a breve. Ladiha infatti espresso un parere favorevole alladella misura cautelare, accogliendo la richiesta avanzata dai suoi avvocati.