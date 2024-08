Incendio Monte Mario in corso la bonifica e lo spegnimento degli ultimi focolai

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) È continuato per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per il vastovegetazione che da ieri sta interessando una porzione della collina di, a Roma. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare l’che da ieri sta interessando la collina di“Stanotte – riferiscono questa mattina i vigili del fuoco – 7 squadre hanno operato nella parte inferiore della collina per bonifiche diresidui, mentre nella parte superiore della collina il lavoro dei vigili del fuoco si è concentrato nell’area di Villa Mazzanti per contrastare la propagazione del rogo. Al momento sta operando sull’area un elicottero per l’antboschivo della regione Lazio”.