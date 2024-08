Il Dna sugli oggetti di Pierina è di un uomo | cosa emerge dai primi esami

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rimini, 1 agosto 2024 – Il Dna c'è e appartiene a un. Anche se è ancora troppo presto per attribuirgli un nome e un cognome. Come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi, emergono iriscontri dagli accertamenti irripetibili svolti dal genetista Emiliano Giardina, super consulente del tribunale di Rimini, sui reperti provenienti dalla scena del crimine di via Del Ciclamino, là dove la sera del 3 ottobre 2023 è stata massacrata con 29 coltellatePaganelli. Gli esperti del policlinico dell'università Tor Vergata di Roma sono effettivamente stati in grado di isolare tracce di Dna dal materiale consegnato dalla polizia scientifica. Tracce scarse, anzi scarsissime. Ma che confermano l'appartenenza a un individuo di sesso maschile. Il Dna, in questo caso, assume rilevanza ai fini investigativi se proveniente da materiale biologico ben specifico: sangue, saliva o sudore.