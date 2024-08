I consensi di Hezbollah in Libano rischiano di aumentare ancora L’analisi di Spartà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’escalation che tanto si voleva evitare e per cui l’inviato Usa per il Medio Oriente Amos Hocstein ha lavorato per mesi pare ormai inevitabile. La terribile strage dei bambini in Golan e la conseguente uccisione del numero due diFuad Shukr ha, infatti, portato il livello della tensione tra i due Paesi al punto più alto dal 7 ottobre ad oggi. E il Paese dei cedri è sempre più in mano al “Partito di Dio”. È questo è un problema serissimo per l’equilibrio medio orientale, dal momento in cui inla battaglia dicon Israele è ormai presentata come una guerra di solidarietà per i palestinesi, e la percezione all’interno di buona parte del Paese è che solamente gli sciiti stiano combattendo per quella causa, mentre i leader sunniti non stiano facendo nulla, nonostante Hamas sia un’organizzazione sunnita e gli stessi palestinesi siano prevalentemente sunniti.