Guarda qui il calendario delle Olimpiadi di Parigi per non perderti neanche una medaglia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo le prime medaglie nel nuoto, nella ginnastica artistica e nella spada, comincia l'atletica alledi2024 dove, fino all'11 agosto, oltre 10 mila atleti andranno a caccia di un risultato nell'unico evento sportivo che coinvolge tutto il mondo e che sarà seguito da milioni di persone (e qui scopri come seguire tutte le dirette in tv e in streaming). Le nostre giornate durante lesono lunghissime perché ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera: per conoscere i dettagligare (divise per giorni e orario o per sport) si può consultare il sito ufficiale. Noi qui ne abbiamo selezionate alcune per voi. Ildell'atletica Ci siamo: oggi 1° agosto parte l'atletica con la 20 chilometri di marcia dove sia Massimo Stano che Antonella Palmisano, entrambi oro 3 anni fa, puntano al podio. La competizione maschile è in programma alle 7.