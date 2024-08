Elettrocanali un open day per consolidare il legame tra l’azienda e i dipendenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scanzorosciate., leader riconosciuto nel settore dei componenti e sistemi per installazioni elettriche, con una solida presenza sia in Italia che a livello internazionale, ha annunciato il suo secondoday, un appuntamento a porte aperte che si svolge ormai con cadenza annuale. L’evento a tema “summer vibes”, tenutosi il 19 luglio alla storica sede di Scanzorosciate, ha accolto non solo ima anche le loro famiglie, consolidando iltrae la comunità che la sostiene. All’day hanno presenziato più di 200 persone, ha rappresentato un’opportunità preziosa perl’obiettivo aziendale di mantenere un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.