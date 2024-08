Confermata la morte di Muhammad Deif | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024), comandante dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel sud della Striscia di Gaza il mese scorso, come confermato dall'IDF. L'esercito ha dichiarato di aver ricevuto recenti informazioni di intelligence che confermano la suaè stato bersaglio di un attacco contro un complesso appartenente a Rafa'a Salameh, comandante della Brigata Khan Younis di Hamas, nella zona di Khan Younis, il 13 luglio. Il giorno successivo, l'esercito ha confermato ladi Salameh, ma non aveva informazioni definitive su. Le IDF ritenevano altamente accurate le informazioni di intelligence secondo cuiera arrivato nel complesso di proprietà di Salameh e che i due fossero insieme nell'edificio preso di mira con numerose munizioni pesanti.