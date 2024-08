Calendario scherma oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 1 agosto tv streaming tabellone dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Terza giornata dedicata alle prove a squadre per laalledi Parigiè un giorno davvero atteso dall’Italia perchè toccherà alle fiorettiste. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ha un solo obiettivo: la medaglia d’oro. Dopo la delusione per la mancata medaglia nella gara individuale, le fiorettiste si lanciano nella prova a squadre con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. L’Italia si presenta da numero uno del ranking mondiale e affronterà subito l’Egitto in un quarto di finale che non darà il minimo problema alle azzurre. In semifinale l’Italia affronterà la vincente della sfida tra Polonia e Giappone.