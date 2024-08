Branco di lupi azzanna le oche e i cigni del Canale Albani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Fano, 1 agosto 2024 – Strage di anatidi al, nel cuore della città. Morto anche il cigno nero Ugo, ormai considerato la mascotte delvista la sua permanenza, 12 anni, lungo il corso d’acqua. Non è escluso che a causare la morte degli animali, principalmente, siano stati più. Il Comune, però, non conferma. “Sono in corso gli accertamenti – fanno sapere dal palazzo comunale – per individuare la specie responsabile delle uccisioni sulla base delle modalità con cui è avvenuta e delle impronte ritrovate sul fondo fangoso”. “In totale abbiamo raccolto – riferisce il presidente del Progetto Ugo, Giuseppe Curina – 10 anatidi morti, compreso Ugo, più un’oca paralizzata che non sappiamo se si riprenderà. Altre 10-12 si sono salvate rifugiandosi alla Liscia mentre qualche anatra, che magari si era nascosta, potrebbe uscire fuori nei prossimi giorni.