Badminton Parigi 2024 | doppio misto già alle semifinali sorpresa Popov nel singolo maschile

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tantissime le partite odierne per quanto riguarda i tornei diOlimpiadi di, da segnalare che sono terminati i gironi per tutte le specialità, con ilche è molto più avanti, addirittura già arrivatoLa grandissimain casa Francia è Toma Juniorche trova il colpaccio battendo Anthony Sinisuka Ginting e trovando il passaggio agli ottavi di finale, estromettendo l’indonesiano. Avanzano tutte le altre teste di serie del torneo senza patemi: da Axelsen a Li Shi Feng, passando per Shi Yu Qi (vittoria contro Giovanni Toti).FEMMINILE La thailandese Ratchanok Inthanon firma il colpo di giornata estromettendo dal torneo l’atleta di Taipei Tai Tzu Ying. Bene An Se Young, Carolina Marin e He Bing Jiao, le favorite del torneo.