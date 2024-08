Accessibilità del lungomare di Latina Di Cocco | In corso interventi di manutenzione delle passerelle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto- L’assessore alla Marina Gianluca Di, questa mattina in sede di question time, ha risposto all’interrogazione illustrata dalla consigliera comunale Valeria Campagna, riguardante lesuldiaccessibili a persone con disabilità. Nello specifico, l’assessore Di, ha chiarito qualidiordinaria e straordinaria sono stati effettuati dal Comune a partire da maggio 2023: “La ditta aggiudicataria di un appalto biennale 2023-2024 – ha affermato il delegato alla Marina – ha posizionato la scorsa estate e per la stagione inquattro camminamenti per disabili (moduli di colore azzurro) nel tratto A, tra Capoportiere e Foce Verde, esattamente nelle vicinanze dello stabilimento della Polizia di Stato, davanti a via Filicudi, a Capitan Vasco e al ristorante Punto Loran, come previsto nel capitolato.